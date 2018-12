Aynara Eder y el feminismo: "No entiendo la crítica desde la mujer hacia la mujer por cómo se viste"

Fueron las opiniones de Javiera Díaz de Valdés y Marlen Olivarí sobre el feminismo que motivaron a Aynara Eder en tocar un punto en particular.

En conversación con LUN, sostuvo que lo apoya, aunque cuestionando cierta poca sororidad entre las mujeres. "Este año las mujeres han alzado la voz en relación a abusos, al tema de los piropos y un montó de cosas más. Hay diferentes feminismos, pero todos plantean a grandes rasgos lo mismo, que es la lucha por la igualdad".

"Pero no puedo entender la crítica desde la mujer hacia la mujer respecto a cómo se viste, cómo piensa, lo que hace, cómo se peina, cómo se ve... ahí estamos mal. Nos contradecimos, porque las mujeres somos distintas entre sí. A veces me preguntó dónde está el apoyo, la sororidad. ¿O es que acaso el apoyo va para algunas y para otras no?", añadió.

Es que según sostuvo, recibe muchos malos mensajes en redes sociales. Me dicen '¿por qué muestras tantos?' '¿No puedes salir más tapada?' '¿no te puedes vestir sin escotes?', a veces te dicen otras cosas más fuertes. Me da pena, porque deberíamos ser solidarias con nuestro género", dijo.