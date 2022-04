Belén Mora reveló desagradable encuentro con Nicolás López de hace 12 años

La comediante Belén Mora reveló un desagradable encuentro que tuvo con Nicolás López, el director declarado culpable de dos delitos de abuso sexual, y que ocurrió 12 años atrás.

En su programa digital, la también humorista Bernardita Ruffinelli le preguntó a su colega "¿tú tuviste atados con López también? todos hemos tenido atados con él h..., qué hue... desagradable", a lo que respondió que "yo tuve un atado con López hace 12 años por lo menos, cuando ganaba 150 lucas mensuales".

"Mi situación no fue acoso como laboral ni sexual como las otras chicas, pero sí en un carrete le ofrecí si quería tomar algo y me dijo 'sí, tráeme una piscola', y me agarró una teta", lanzó Mora.

Luego agregó que "después cuando tuve Twitter y él tenía Twitter, le puse 'Hola, ¿te acordai cuando me agarraste una teta?'. Y me respondió como 'era de cariño', algo así".

Finalmente Belén Mora aclaró que nunca trabajó con López.