Belén Mora y su directo recado al padre de su hijo: "Debes 12 años de pensión de alimentos"

La comediante y actriz Belén Mora fue la última invitada al programa "El Purgatorio" de Canal 13, en donde hizo sus descargos en contra de un expareja y padre de su primer hijo.

Durante la instancia, la humorista cuya rutina en Viña 2023 fue objeto de críticas, lanzó dardos al sujeto, y lo acusó de múltiples infidelidades y faltas en los deberes básicos de un progenitor.

¿Qué dijo Belén Mora sobre su expareja?

Ocurrió en la sección "El muro de los lamentos" del estelar en donde Mora acusó al hombre.

"Fue mi primer pololo como oficial, me fue infiel con una cantidad que redondea las 12 personas", introdujo Mora, al afirmar que las mujeres eran parte de la escuela de Teatro en donde lo conoció.

"Tuve una pareja producto de la cual nació mi primer hijo, éramos compañeros en la escuela de teatro", continuó.

Pero en el momento más álgido de la noche, Belén Mora se dirigó en directo al hombre en cuestión.

Hola ¿Cómo estás? Debes 12 años de pensión de alimentos", puntualizó y agregó que "no vives en Chile, por lo que te has salvado de estar en el Registro Nacional de Deudores. Paga. No tengo nada más que decirle", remató.