Benjamín Vicuña está emparejado con amiga de Pampita, según medios argentinos

El actor chileno, Benjamín Vicuña, encontró el amor: su nueva pareja es Eli Sulichin, (32) amiga de su ex mujer, quien trabaja en marketing, según reveló la periodista Yanina Latorre en "Los ángeles de la mañana".

"Es la primera vez que Pampita está contenta con una chica que sale con Vicuña", dijo Latorre, quien dio a conocer la historia en vivo desde Miami. "Pero opina desde afuera y hasta ahora ni la China ni nadie que se haya cruzado en la vida de él le gustaba", comentó.

"Las veía como 'trepadoras' y esta se puede decir que es una chica bien, joven, de buena familia, buena gente, no es del medio, no quiere ser famosa, no le interesa la plata de Vicuña y su papá es banquero –Miguel Sulichin–, imagínense", continuó la comentarista.

Durante la misma jornada, la panelista contactó a Pampita en vivo, quien confirmó los rumores: "Está contando Yani todo, que cuente ella", expresó.

La periodista afirmó que ambos se conocieron en el bautizo de la nueva hija de Pampita, Ana, donde Vicuña también fue parte de los invitados: "Ahí empezaron a hablar y desde ese día nunca más se dejaron de ver", relató.

"Van a comer a lugares públicos, se muestran juntos. Él está fascinado. Se ven todos los días. Y ahora pasa Año Nuevo acá con sus hijos y con su mamá, que vino de Chile, y el fin de semana se va de nuevo a Punta del Este. ¡Es el romance del verano!", concluyó.

Vicuña ha estado en el centro de la polémica durante los últimos meses, luego de terminar su romance con China Suárez, con quien tiene dos hijos en común, y por ser vinculado con diferentes mujeres del espectáculo, como Kika Silva y Ester Expósito.