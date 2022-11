Benjamín Vicuña recordó a su fallecida hija Blanca y el apoyo que le dio Cristián Warnken

En el programa "Todo por ti", el actor Benjamín Vicuña habló sobre la muerte de su hija Blanca, ocurrida en 2012.

El chileno recordó lo ocurrido en 2012, afirmando que "estos 10 años han sido un viaje, como familia, de amor, donde la ausencia se transforma en presencia".

"Hoy definitivamente es una de las razones por las que no le tengo miedo a la muerte, por las que me levanto a trabajar y no hay una cosa que no haga, o cuando siento una profunda emoción, que no se la dedique a ella", dijo el actor.

Asimismo, reveló que días después del fallecimiento de Blanca recibió el apoyo y las palabras del escritor Cristián Warnken, quien en 2007 perdió a su hijo de tres años por una asfixia en una piscina.

"Lo abracé y le dije 'Dime que esto se puede, que este dolor me va a dejar respirar en algún momento'. Y me miró y me dijo 'Se transforma. Pero se puede'. No me lo vendió como un ofertón, me lo dijo de manera súper responsable y fue un hilo de esperanza", contó.

Vicuña también afirmó que está escribiendo un libro sobre Blanca, que compila los textos que ha publicado en redes sociales para cada aniversario que se cumple de su muerte: "Es un ejercicio de escritura. Poder construir este súper homenaje y de paso hacer algo que me gusta, que es escribir".