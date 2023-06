Benjamín Vicuña se confiesa: "Es primera vez en mi vida que estoy soltero"

El actor chileno Benjamín Vicuña, de 44 años, se sinceró sobre su vida amorosa, tras romances con conocidas figuras de la televisión y farándula argentina en los últimos años.

"Es primera vez en mi vida que estoy soltero", dijo en un nuevo capítulo del programa "De tú a tú" de Canal 13, que se estrenará este domingo.

Según contó desde su hogar en Buenos Aires, Argentina, "desde que soy chico, desde los 16 años, siempre (he estado) pololeando. Después estuve 10 y 7 años (en relaciones más serias). Y ahora estoy concentrado en mis hijos, mi trabajo y esperando un poco sanar y estar tranquilo para poder estar bien y entero para empezar algo (amoroso)".

"En general, siempre he sido muy de novio, parejero, pololo", le dijo al animador Martín Cárcamo.

Vicuña enfatizó que ahora está "con mis hijos y mis responsabilidades", no obstante cree que "la vida me va a llevar a ese lugar que es mi esencia, que es vivir la vida de a dos. Yo soy parejero, a no ser que tuviera una fractura, una desilusión o una revelación muy grande en mi vida para tomar otro camino, pero a mí me gustan las cosas de a dos. Siempre fue así, de chico".

En el episodio el actor también recordará a su padre fallecido el año pasado y contará detalles sobre la relación con sus hijos y las madres de ellos, que se quedan con los niños gran parte de la semana.