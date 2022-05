Benjamín Vicuña se refiere a crítica de China Suárez por tenencia de hijos: "Creo que ella es una mujer adulta"

El actor nacional Benjamín Vicuña reaccionó a los comentarios que su expareja, la argentina China Eugenia Suárez, hizo al referirse indirectamente a cómo es su dinámica del cuidado de los dos hijos que tienen en común.

El intérprete de "Pacto de Fuga" fue abordado por un periodista del del programa trasandino LAM antes de asistir a un concierto de Mau y Ricky con dos de los hijos que comparte con su exesposa Carolina "Pampita" Adorhain.

El motivo del notero fue sacarle algunas palabras con respecto al descargo que hizo China con respecto a la tuición de sus hijos: "Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7, salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por "trabajo", escribió en un Tuit.

Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por “trabajo”) . Hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo + — Eugenia Suarez ♛ (@chinasuarez) May 25, 2022

A lo que el actor fue tajante: "Yo no hablo más. No hablo de ella. Es un tema que ya está cerradísimo así que que ella busque su forma, pero no hablo más", reiteró. "Creo que ella es una mujer adulta", respondió.

La ex "Casi Ángeles" hizo tal irónica declaración luego que el martes, en el mismo programa, mostraran imágenes de ella saliendo junto a su nuevo novio, el rapero Rusherking, y la panelista Yanina Latorre la criticara.

"¿A Benjamín le gustará saber que ella no duerme con sus hijos? ¿Quién llevó hoy a los hijos al colegio? Porque el padre está en Miami", dijo en relación al reciente viaje que hizo el hombre, añadiendo que "Yo sentiría culpa", apuntando a la modelo de 30 años.

Luego de ser consultado por si conoce al nuevo novio de China, el rapero Rusherking, Vicuña respondió entre risas que no lo conocía, para luego despedirse del notero.