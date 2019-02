Beso de Daniela Palavecino a Diego Boneta generó indignación en redes sociales

Uno de los grandes invitados a la gala del Festival de Viña del Mar fue el actor Diego Boneta, conocido por su papel de Luis Miguel en la serie de Netflix.

Revuelo causó su presencia en muchas, como en Daniela Palavecino, actriz que aprovechó su presencia para pedirle un beso.

Situación que compartió en su cuenta de Instagram y generó molestia en redes sociales, ya que la acusaron de forzar al intérprete.

"Creo que nunca más me voy a lavar los dientes, ni la boca, no me voy a sacar el lipstick que tengo en este minuto. Es un mijito rico, heavy, se pasó, me apañó con todo. Le propuse "pam pam" y me dijo "pá pá". Todavía estoy impactada", dijo Palavicino a AR13.

Por qué veo comentarios avalando lo de Daniela palavecino? No po, mal ahí. No es ni ídola ni grande por lo que hizo, aceptar por presión social no es un acto consensuado — Ale 🌹 (@alesitaee) 25 de febrero de 2019

Ya po chiquillas, si el otro día defendimos a la Cami del viejo ese ahora no nos quedemos calladas con lo que la weona fome de la Daniela Palavecino le hizo a Diego Boneta. EL ACOSO PUEDE SER PARA AMBOS LADOS — Venice (@bluesinthesky) 25 de febrero de 2019

Daniela Palavecino encuentro repugnante tu actitud de obligar a Diego Boneta por un beso, claramente se ve lo incómodo en el vídeo publicaste. Me repugna el ver que digan “ídola” “te pasaste” cuando él no quería. NO NORMALICEN ESO GENTE. #PartyChilensisFtViña2019 — fer🌙 (@wang_pxppy) 25 de febrero de 2019

Daniela Palavecino incomodando a Diego Boneta a pedirle reiteradas veces que le diera un beso, Vesta Lugg le dice que se pasó para seca. La misma Vesta que andaba llorando por el patriarcado y llamándose feminista. APRENDAN QUE HOSTIGAR A ALGUIEN ES ACOSO, YA SEA HOMBRE O MUJER — con(dón)i loves rhysand (@monsterinzaynn) 25 de febrero de 2019

Veo que no soy la única que le cargo la actitud de Daniela Palavecino con Diego Boneta. Eso de tirarse a darle un beso es de muy mal gusto. Esto no pasa en otros paises y por qué aquí si?😰😰😰 — Sierra (@chinix0) 25 de febrero de 2019

Daniela Palavecino...no sabía quién era, hasta hoy: una acosadora. — Poto caca pichí📿🦄 (@pacita_dulce) 25 de febrero de 2019

¿Podemos hablar de la manera que Daniela Palavecino incómodo al Diego Boneta?

Estoy enojada #PartyChilensisFtViña2019 pic.twitter.com/WkfCQ6KOEG — Shirli la peligrosa🇨🇱 (@jxstinculiao) 25 de febrero de 2019