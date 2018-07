Betsy Camino contó trágica disputa familiar por la que terminó en la cárcel en Cuba

Betsy Camino reveló un difícil episodio de su vida en Cuba por el que incluso terminó detenida con solo 18 años.

En el programa "La Noche es Nuestra" la modelo contó los detalles de su mala relación con su padre biológico, un ex miembro de las Fuerzas Armadas de su país a quien no ve hace años.

Según su relato, el sujeto no fue parte importante de su crianza, pese a vivir con ella y estar casado con su mamá, a quien echó de la casa junto a sus hermanos para que vivieran en la calle.

Camino solo tenía 18 años, pero no soportó que el hombre tratara a sus familiares tan mal y volvió a su ex vivienda para atacarla.

"Le quité hasta los tomacorrientes de la casa. Y me llevé todo, le dejé tirado en la tierra el televisor y todo. Yo soy sana de salud, pero mi hermana es asmática y no le importó (que vivieran en la calle). Por la noche vino la policía y me llevaron esposada”, recordó la actual reina del Festival de Viña del Mar.

Tras pasar una noche en el calabozo, decidieron demandar al padre por abandonar a su familia, pero perdieron el juicio.

"Fue un periodo que yo cambié de niña a mujer. Llegó el día del juicio y nosotros perdimos. No tocamos nada. Ni un cuchillo. Pero no dolió lo económico. Me dolió cuando dijo (a la madre de Betsy) 'ella fue un amorío, qué más puedo hacer'", agregó.

Después del juicio, su padre se acercó a ella y le dijo en la cara: "te gané".

"Hace seis años que no hablo con él. Sé que tiene cáncer. Yo le dije 'la vez que yo te vea es imposible no llorar, porque tú eres mi papá y siempre lo serás, pero tú me vas a ver desde el cielo cuando yo te tire una flor'. Ese rencor se lo voy a guardar siempre", enfatizó.