"Blanquita Nieves" recordó problema que la atormentaba en "Morandé con Compañía"

Francesca Cigna, más conocida como "Blanquita Nieves", logró transformarse en uno de los personajes más importantes de "Morandé con Compañía".

Sin embargó, y como contó en "Mentiras Verdaderas", no todo fue alegría en el espacio conducido por Kiké Morandé.

"Yo cuando niña era muy tímida. Extremadamente tímida. Y yo creo que me escondí muchas veces en el personaje de Blanquita Nieves. Porque era un personaje súper sexy, atrevida, segura, pero se apagaban las cámaras y la Fran no era así. Era insegura. Yo en ese tiempo no me aceptaba. No me amaba tal cual era", comentó.

Debido a eso, contó, nunca pudo disfrutar del todo su éxito en el programa. Además, dijo que tuvo que trabajar esa timidez. "Es algo que yo he trabajado siempre. Soy muy estudiosa, me encanta. Yo estudié metafísica, terapias naturales. Hago flores de bach hace 20 años. Soy facilitadora de PSYCH-K, una herramienta de cambio que nos permite cambiar nuestras creencias a nivel subconsciente".

Por su parte, señaló que actualmente se encuentra realizando talleres para ayudar a gente con problemas similares.