"Blanquita Nieves" se encuentra embarazada y espera a su primer hijo

Alejada de los medios de comunicación, Franchesca Cigna, más conocida como "Blanquita Nieves", anunció que se encuentra embarazada.

A través de su cuenta de Instagram, la ex integrante de "Morandé con Compañía" reveló que será madre por primera vez.

"Es una etapa maravillosa la que estoy viviendo, muy tranquila y sin mayores problemas. No he tenido ni asco ni náuseas, por suerte. Lo que sí, los primeros meses era como un globito. Todo lo que comía me hinchaba. Primero pensé que era porque estaba chancheando, pero si comía sanito era lo mismo, cosas del embarazo no más", dijo a La Cuarta.

Blanquita, quien actualmente es life coach, está embarazada de 24 semanas de su pareja Rodrigo Zarzar, con quien comparte profesión.

"Tengo 6 meses ya y aunque he tenido los cuidados necesarios no he dejado de hacer ejercicios. Aparte, estuve en una obra de teatro, he animado festivales, entre otras cosas. Y bueno, me acabo de graduar como life coach", complementó.