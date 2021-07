Bob Odenkirk confirma ataque cardíaco en el set de "Better Call Saul"

Las primeras informaciones lo indicaban, pero ahora, fue el mismo Bob Odenkirk quien reconoció que su colapso en el set de "Better Call Saul" se debió a un ataque al corazón.

El actor agradeció las muestras de cariño que ha recibo en los días posteriores a su incidente. A través de su cuenta de Twitter envió palabras de agradecimiento a las personas que le mostraron aprecio durante la última semana.

"Hola. Es Bob. Gracias. A mi familia y amigos que me han rodeado esta semana. Y por la efusión de amor de todos los que expresaron preocupación y cuidado por mí. Es abrumador. Pero siento el amor y significa mucho", escribió Odenkirk. "Tuve un pequeño ataque al corazón. Pero voy a estar bien gracias a Rosa Estrada y los médicos que supieron arreglar el bloqueo sin cirugía. Además, el soporte y la ayuda de AMC y Sony durante todo este proceso ha sido del siguiente nivel. Va tomar un poco para recuperarme, pero volveré pronto", agregó, confirmando los rumores.

Odenkirk se desplomó en medio de las grabaciones de la nueva temporada de Better Call Saul el martes pasado, por lo que debió ser trasladado de urgencia a un hospital mientras era atendido. Aunque en principio no estaba claro que le había sucedido, horas después de se comenzó a hablar oficialmente de problemas relacionados al corazón.

