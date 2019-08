Bombo Fica defendió al escultor del museo de cera: "Somos un país mediocre, rasca"

El escultor Rómulo Aramburú le dio vida al criticado museo de cera que se inauguró la semana pasada en Las Condes. Fue tanto el revuelo y las declaraciones del artista, que terminó siendo despedido de su cargo.

En cuenta de Instagram reveló cómo eran las figuras originales, las que se parecían bastante más a los personajes. Tras las críticas de Marcelo Ríos, el humorista Bombo Fica salió en defensa de Aramburú.

"Yo encuentro súper bien logrado el trabajo… Lo agradezco y lo aplaudo (...) Nuestra realidad es una realidad chilena. Yo valoro el esfuerzo, primero que nada, más allá de los detalles que significa invertir en esto", dijo en "Síganme Los Buenos".

"El hecho de que mi persona esté ahí, y ser reconocido, es más aún para mí. Es un reconocimiento a un trabajo. Y obliga a la gente a sentir un cierto respeto por aquellos que han hecho algo. En este país somos muy irrespetuosos con nuestra historia", agregó.

Sobre el trabajo de Aramburú, Fica dijo que "todos somos hijos de la luz y la sombra. Todos emitimos luz y también tenemos sombras. Pero si nosotros nos preocupamos más de las sombras que de la luz, vamos a seguir siendo un país mediocre".

"He visitado algunos museos de cera en EE.UU., y te das cuenta que, con la perfección, con el dinero que tienen, toda la infraestructura y todo el montaje, hay personajes que no logran ser unos más que otros. Entonces, no seamos más papistas que el Papa"

Por último, el comediante pidió que "en este país todos somos chaqueteros (…) Le digo a la gente que vaya al museo, que no se confunda, no acepte estos comentarios simplones, mediocres… Vuelvo a insistir: somos un país mediocre, un país rasca en eso".

