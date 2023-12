Britney Spears disparó contra Justin Timberlake y sus habilidades deportivas: "Lloraba en la cancha"

Dardos van y dardos vienen después de que Britney Spears lanzara su autobiografía "La mujer que soy", en la que apuntó a su expareja Justin Timberlake al develar polémicos detalles pasados.

Ahora, Spears sumó otra controvertida declaración que nuevamente no deja muy bien parado a quien fue su novio desde 1999 hasta 2002.

Pero el reciente dicho de la estrella del pop no surgió de la nada, ya que Timberlake mencionó a su ex algunos días atrás en un concierto de antes de cantar "Cry me a river" (Llórame un río).

El cantante miró a la multitud en una de sus actuaciones en Las Vegas y dijo: "Sin faltarle en respeto", corto comentario que instó a Britney Spears a descargarse sin piedad en su cuenta de Intagram.

¿Qué dijo Britney Spears sobre Justin Timberlake?

Pero la intérprete de "Toxic" dio vuelta completamente la situación al tomar las mismas palabras que usó el vocalista, pero en esta oportunidad para regodearse con una pequeña humillación.

Es que al parecer, Justin Timberlake no era muy bueno para el basketball. Y Britney Spears lo hizo notar públicamente.

"¿Nunca mencioné cómo le gané en el baloncesto? y lloraba en la cancha... sin faltarle el respeto'' lanzó de vuelta.