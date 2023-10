Bruno Mars cancela concierto en Tel Aviv en medio de conflicto israelí palestino

Segundo día de guerra entre Israel y Palestina, conflicto que trasciende hasta el mundo del espectáculo, con un show del artista estadounidense Bruno Mars cancelado por el mismo motivo.

Hoy sábado por la noche, el artista hawaiano tenía previsto ofrecer un segundo concierto en Tel Aviv, Israel, pero se vio obligado a cancelar el show ante el ataque palestino en el sur del país.

"Se cancela el concierto de Bruno Mars previsto para esta noche", comunicó por su parte la productora Live Nation Israel recientemente en Instagram.

Esta misma semana, el intérprete de "When I Was your Man" concretó un recital en el Parque HaYarkon de Tel Aviv.

"Todas las compras de entradas para el espectáculo recibirán un reembolso automático a la tarjeta de crédito a través de la cual se realizó la compra. Estamos con los residentes de Israel, los combatientes de las FDI y las fuerzas de seguridad en estos momentos difíciles", comunicó la producción encargada.