Mariana di Girólamo se enojó durante una entrevista que le realizaba el podcast Reyes del Drama luego de que un "hater" dejara comentarios negativos sobre la actriz. "Oye, hay un tipo que está desesperante. O sea hay que callarlo ya", dijo la protagonista de La Verónica. "Así no se puede… Es que los comentarios me aparecen en mi imagen. Y este tipo está hace rato tirando mierda", agregó. "Por favor, cállate. Me tiene enferma", dijo luego de pedir al entrevistador que bloqueara al usuario.

