Camila Andrade habló de su vinculación amorosa con Kaminski: "No he sido infiel"

La presentadora de TV Camila Andrade habló por primera vez de los rumores de romance con su colega Francisco Kaminski, quien recientemente finalizó su matrimonio con Carla Jara.

Pese a que el conductor informó inicialmente que el fin de su relación con Jara se había dado en buenos términos, la ex "Mekano" afirmó -a través de la prensa- que había una tercera persona involucrada.

De inmediato los rumores apuntaron a Camila Andrade, quien trabajaba con Kaminski en el programa "La caja de Pandora" de La Red. Si bien ninguno ha hablado públicamente del otro, el canal decidió sacarlos a ambos de pantalla.

¿Qué dijo Camila Andrade?

A dos semanas de haber estallado el escándalo, Andrade usó su cuenta de Instagram para referirse por primera vez al tema y negar los rumores de infidelidad.

"Durante estas últimas semanas he enfrentado momentos difíciles al ser objeto de difamaciones que buscan dañar mi imagen y mi reputación. He recibido comentarios agresivos y amenazas que, sinceramente, considero injustas", aseguró.

Sin nombrar directamente a Francisco Kaminski, la ex Miss Chile escribió: "quiero dejar en claro que no he sido infiel, ni tampoco soy parte de la supuesta infidelidad que se me acusa".