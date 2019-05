Camila Moreno contó estar enamorada de una mujer: Bailamos y no nos separamos más

Una dolorosa ruptura con el padre de su hijo tuvo Camila Moreno, el eje inicial de una entrevista donde luego contó su nueva vida enamorada de una mujer.

En conversación con El Dínamo, la cantante partió hablando del verdadero "duelo" que significó su quiebre. "Es lo más difícil que me ha tocado vivir porque cuando tienes este ideal de la familia conservadora, monógama y lo pierdes, es como fracasar. Ese luto es súper necesario y hay que vivirlo".

"¿Pero sabes qué? Después viene la liberación de todos esos paradigmas idiotas. Si al final, la sociedad inventó este ideal de hombre, mujer, niños", complementó.

Sobre ese punto, fue clara. "En esta sociedad patriarcal pasa algo súper fuerte, es como que las guaguas son de las mujeres. Incluso cuando el papá es muy buen papá, como que hay que agradecer que no se fue o típico que vas a escuchar la frase 'igual ayuda, date con una piedra en el pecho de que está presente'".

Tras eso, reveló que se encuentra feliz enamorada de una mujer. "Ahora estoy en un momento maravilloso porque me enamoré de una mujer. Nos conocimos en la Blondie, empezamos bailando y no nos hemos separado más. Lo estoy pasando súper bien. Me teñí el pelo y todo mejoró, me empezó a gustar el reguetón, el trap, las minas. La vida palpitaba y yo era una "hater". Ahora me gusta todo, que rico vivir".