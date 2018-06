Camila Nash contó por qué borró sus fotos junto a Julio César Rodríguez

Camila Nash sorprendió a todos cuando hace uno días eliminó de sus redes sociales las fotografías junto a Julio César Rodríguez.

A raíz de ello surgieron rumores por un presunto quiebre de la relación amorosa y la ex "Calle 7" se quiso referir al tema en "Intrusos".

"La verdad es que las relaciones humanas son bien complicadas. Especialmente las amorosas. A veces hay conflictos o cosas en las que no se llegan a acuerdo. Entonces yo elegí bajar las fotos solo porque así lo elegí", dijo.

Pese a su decisión, la ex chica reality no confirmó el fin definitivo del romance, pues al ser consultada si terminaron aseguró que "no podría ser así de categórica".

"Así es el amor, con altos y bajos", señaló.

Rodríguez, en tanto, no quiso negar ni confirmar el quiebre.