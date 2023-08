Camila Recabarren recordó fuerte pelea con Eugenia Lemos en "Amor a Prueba"

En 2015, en el reality show "Amor a prueba" de Mega, Camila Recabarren y Eugenia Lemos protagonizaron una fuerte pelea que le costó la expulsión a ambas.

Dicho enfrentamiento fue recordado por Recabarren durante su reciente paso por el programa "PH" de Chilevisión, donde señaló que "nos expulsaron a las dos porque ella empezó al final, una discusión, una pelea son dos personas".

"Fue brígido porque esto hoy no me representa, nunca a la violencia, pero en ese momento se me agotó la paciencia y me tiró la comida en el plato", relató Camila Recabarren sobre el origen de la pelea.

Como se puede ver en el viralizado clip, Eugenia Lemos comienza a golpear un par de ollas sobre la cabeza de Camila Recabarren, mientras esta está comiendo. En un momento la argentina deja caer los utensilios sobre la mesa, lo que enfureció a la chilena.

La pelea de Camila Recabarren y Eugenia Lemos

"Venía días que me venía molestando la Eugenia, así como '¿quién es el papá de tu guagua?', cosas íntimas, familiares, que no son para exponer y para que te molesten en un programa de televisión", sostuvo Recabarren.

"Ella decía que esa mesa era de ella, que por qué yo iba a molestar, y yo solo fui a almorzar. Y empezó toda esta situación y ya ahí fue su mechoneo suave. Me medí igual, porque dije 'estoy en televisión, muy flaite si le pego patadas o cosas así'", agregó.