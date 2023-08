Camila Recabarren reveló daño patrimonial que "jodió" su vida en Estados Unidos

La modelo Camila Recabarren reveló un duro pasar que complicó su estadía en Estados Unidos, país donde pasó seis meses junto a su hija Isabella.

En un adelanto del programa "Podemos Hablar", que se transmitirá este viernes por Chilevisión, la ex Miss Chile contó que planeaba vender un departamento que tenía en Chile para costear su estadía en el país norteamericano.

"Tenía un plan que era viajar, estar con mi hija, la maternidad. Yo estaba en Colorado y cuando lo iba a vender. Un día me llaman de la inmobiliaria y me dicen que el departamento estaba embargado por una demanda que yo tenía en la inspección del trabajo, esto pasó el 2019", explicó la creadora de contenido en OnlyFans.

Según Camila, la demanda se originó al llevar a su casa a una asesora del hogar extranjera, que se encontraba irregular en el país.

"Yo tenía pagado lo que se me demandaba, que era la AFP y los días feriados de esta persona extranjera, que como yo no la contraté, porque venía llegando a Chile. Al final ella me demandó cuando tuvo su RUT chileno, ella reclamó todo esto", dijo Recabarren.

Tras despedir a la mujer, la también influencer reveló que se autodenunció en la inspección del trabajo y, pese a afirma'r que se puso al día con los pagos que debía, no quedó registro de ello.

"Lo que sucedió al final es que me lo remataron, y jodió mi vida en Estados Unidos porque ya no contaba con ese dinero. Hace un par de semanas me acabo de enterar que el juicio fue cerrado porque llegué muy tarde a defenderme. Al final me quitaron el departamento", sentenció.