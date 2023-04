Camila Recabarren sobre su trabajo en sitios para adultos: "El material que más solicitan es el casero"

Camila Recabarren fue una de lassistentes a los Arsmate Awards, premios de la plataforma chilena para creadores de contenido erótico.

En conversación con LUN, la ex Miss Chile detalló cómo ha sido su debut en el sitio para adultos donde cobra 15 dólares la suscripción.

"Llevo sólo una semana en esta plataforma, muy poquito, en Only Fans cumplí un mes. He monetizado muy bien, porque -como dijo Shakira- ya es hora de facturar. (...) Estas plataformas nos dan la libertad de seguir creando contenido y decidir estar donde uno quiere. Arsmate es una pagina súper profesional, nos paga altiro. Con los poquitos suscriptores que tengo ya me sirve", contó.

Recabarren contó que Instagram "la estaba censurando demasiado" y tomó la decisión de generar distintos tipos de contenido para Onlyfans, Instagram y Arsmate: "No tengo problema con mostrar mis senos y acá sí lo puedo hacer. No tengo límites generalmente en mi vida, todo puede pasar".

Detalló que una de las ventajas de la plataforma es que se puede generar contenido desde cualquier lugar del mundo, por lo que decidió regresar a La Serena donde creará videos y fotografías.

"El material que más solicitan es el casero, no tan producidas. De a poco voy a ir entrando. Mi idea es juntarme también con otras chicas, como Leona La Queen", precisó.

La ceremonia de los Premios Arsmate tuvo como gran ganadora a Carla "Roseblack" Becerra, que tiene 25 años y es oriunda de Chillán. Según detalla LUN, cuenta con 2.500 suscriptores.

"Mi contenido es de calidad, a veces sola o acompañada, pero es completamente explícito, sin pagar nada adicional a la suscripción", contó.