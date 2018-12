Canal saludó a Axl Rose y Micky Rourke "por sus 50 años de matrimonio"

Axl Rose y Mickey Rourke disfrutaron de una agradable velada juntos a principios de diciembre en una pelea de boxeo. Pero la fotografía que recorrió el mundo alcanzó otros niveles.

Un canal local de noticias en Estados Unidos recibe imágenes de matrimonios para honrarlos y saludarlos en la pantalla. Pero un desconocido se atrevió a mandar la foto del vocalista de Guns N' Roses y el actor de "The Wrestler".

La imagen apareció en plena transmisión pero con nombres ficticios: Max y Geraldine Bailey, una pareja que celebra su 50 aniversario de boda.

WHO DID THIS?!?! 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/DW3tTMbtDs