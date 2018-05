Captan a Khloé Kardashian nuevamente con Tristan Thompson tras su infidelidad

Khloé Kardashian sorprendió a todos cuando dejó que Tristan Thompson ingresara al nacimiento de su hija True y la acompañara en el parto solo días después que saliera a la luz su infidelidad. Pero su actitud benevolente sigue sorprendiendo.

Si bien Thompson fue captado en un video siéndole infiel a Khloé con dos mujeres, la celebridad del clan Kardashian ahora fue vista apoyándolo en un partido de la NBA, cuando el jugador de Cleveland Cavaliers se enfrentó a Toronto Raptors este fin de semana.

Según reveló TMZ, se desconoce si la pareja volvió o si solo se debe al bien de su hija True. Sin embargo, también fueron vistos juntos en un restaurante.

Las imágenes han causado revuelo en redes sociales.

#KhloeKardashian was a cheerleader for #TristanThompson during her man's latest game. https://t.co/Tg5woNpvSn pic.twitter.com/7OQlYWvzMl