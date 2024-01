Carabinero pidió un video a Naya Fácil tras fiscalizarla y causó polémica

Hace unos días se viralizó el momento en el que un funcionario de Carabineros le pidió grabar un video a Naya Fácil, luego que la fiscalizó en su auto.

Según dio a conocer la influencer a LUN, la situación ocurrió cuando se encontraba visitando Illapel, luego de haberse presentado en una disco local. "El domingo estaba en eso cuando me fiscalizaron y todo estaba bien, luego me di cuenta de que una patrulla venía detrás de mí", dijo.

En el video compartido en TikTok se puede ver cómo la patrulla comenzó a seguirla por la calle, e incluso prendió las luces de sus balizas.

Sin embargo, la joven aclaró que todo "fue algo fortuito. Cuando me estacioné para bajarme a comer, vi que también los carabineros se bajaron. Yo estaba dando saludos desde el interior del auto porque andaba más o menos trasnochada de la noche anterior, pero cuando vi que estaban cerca pensé 'es la ley' y me bajé".

Fue entonces cuando el funcionario aprovechó la oportunidad para pedirle que grabara un video, junto con otras personas que se encontraban en el lugar.

"Ojalá que ellos no se vean perjudicados, porque pidieron que grabara un saludo para sus familias y se fueron al tiro. Son personas y además a Illapel no va mucha gente famosa, así lo veo yo. Quizá a la gente le produjo shock que sean funcionarios pidiendo un video, pero me ha pasado muchas veces, incluso en Santiago, en que me he sacado muchas fotos con carabineras", concluyó la influencer.