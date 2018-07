Carola de Moras a Ignacio Gutiérrez: "¿Hasta cuándo seguirá en esta campaña de insultos y ataques?"

En las últimas semanas, Carolina de Moras, la conductora de "La mañana de Chilevisión", se ha visto involucrada en varias polémicas, las que comenzaron con los dichos de Pamela Díaz, sobre que era una "mala copia de Tonka".

Esta semana, de Moras emitió unas declaraciones sobre el caso de acoso y abuso sexual de Nicolás López, las que fueron interpretadas como una "justificación" hacia los actos del director. La ex modelo salió a defenderse con todo.

En su cuenta de Instagram, criticó a Denisse Malebrán, quien insistió en "Llegó tu hora", de TVN, que ella había trivializado el actuar de López. "La afirmación de Malebrán es falsa e irresponsable. Jamás he dicho lo que ella señala", publicó.

Pero tenía reservado los mensajes más potentes para su ex compañero de programa, Ignacio Gutiérrez, quien también estaba en el espacio de TVN y que varias veces ha dicho que "jamás volvería a trabajar con ella en la vida".

"El sr. Ignacio Gutiérrez formuló ácidas críticas personales hacia mí. Me pregunto hasta cuándo el sr. Ignacio Gutiérrez y cia. seguirán en esta campaña de insultos y ataques, indicándome como la responsable de toda su vivencia y juicio en CHV", escribió de Moras.

"Le recuerdo que me opuse a declarar en su contra cuando el canal me lo pidió, porque no quise desarmar su versión de los hechos. El mismo reconoció que en la famosa reunión lo defendí y hablé por él y no solo ahí".

"Él nunca me llamó ni me pidió ayuda, siendo que se la ofrecí. ¿De qué amistad entonces habla? Qué fácil es insultar y tergiversar. Podrá sentirse feliz de agraviarme gratuitamente y si su moral se lo permite, no tengo nada más que hacer o decir", remató.

