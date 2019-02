Carola de Moras llamó "cabaretero" al atuendo de Tonka Tomicic y provocó críticas

Carolina de Moras fue invitada el lunes a "Mucho Gusto", donde entregó varias opiniones sobre el actual Festival de Viña y evaluó vestidos de la gala, como el de Tonka Tomicic, que calificó de "cabaretero".

"Hay una búsqueda de innovar que ya no está en la Tonka. Tiene tan asegurado el primer lugar siempre, que ya como que perdió esas ganas de verse linda", remarcó, "a mí, en particular, el rojo con negro nunca me ha gustado, lo encuentro cabaretero, lo encuentro de Moulin Rouge".

La ex animadora de Viña enfatizó que "se ve estupenda, linda. A mí, particularmente, el vestido no me gusta. Ella me gusta. Entendamos algo también. No nos pongamos graves. Si estoy diciendo que un vestido no te gusta, no estoy diciendo que te caiga mal y que no te gusta la persona".

Pese a ello, desde el mismo panel del matinal Manu González le recordó que "a mí ese término (cabaretera) me dio portada en un diario y me hicieron pebre en 2007". Pero Viñuela la defendió y dijo que la palabra no fue usada de forma despectiva.

Uno de los más críticos con los dichos de De Moras fue Ignacio Gutiérrez que este martes replicó a la animadora desde el "Muy Buenos Días" de TVN.

Gutiérrez recordó además lo negativa que fue al criticar a su sucesora en la conducción del Festival, María Luisa Godoy: "Yo esperaría más de los animadores del Festival de Viña. Yo no esperaría que Rafael Araneda salga con una crítica tan pequeña. Cuesta tan poco que Carola de Moras muestre la hilacha".

"Si es tanto más fácil observar y tirar buena onda, porque no se aguantó la primera noche del Festival", agregó.