Catalina Palacios confesó que había detrás del "juego de la gomita" con Viñuela

Fue en el año 2002 cuando Catalina Palacios se hizo conocida en el programa "Mekano" gracias a una especial dinámica que realizaba con José Miguel Viñuela.

Se trataba de "el juego de la gomita", donde se daba a entender una fuerte atracción entre ambos. Esto hizo que el programa de Mega alcanzará cifras sobre los 50 puntos de rating.

Invitada a "La Divina Comida", Palacios contó que había detrás. "Cuando empezaron con los juegos con las gomitas, que no se qué, no sé cuánto, yo no sabía que el animador del programa nunca había jugado a esto", sostuvo.

"Ya, no puedo decir que no. 'Voy a jugar un día a la gomita'. Y ya. Hicieron esto y causó un impacto que yo me quería morir, no entendía nada", recordó.