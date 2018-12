Catalina Palacios habló del quiebre en su matrimonio: "No busco nada, no estoy esperando nada"

Se casó con el actor Nicolás Bosman en abril de 2017. Seis meses después, en octubre, tuvieron a su única hija. Para mayo de 2018 el vínculo marital de la ex figura televisiva Catalina Palacios se rompió.

"Estoy separada hace siete meses, ya ha pasado tiempo", indicó a LUN. Aunque recalcó que "hoy estoy soltera, no busco nada, no estoy esperando nada, pero si aparece ese hombre especial obviamente no le voy a cerrar las puertas".

No entregó las razones del quiebre con su ex marido, sólo destacó que "fue de mutuo acuerdo".

Para procesar todo lo primordial para ella fue tener el apoyo de su familia y amigos. "Es fundamental estar lo más activo posibley eso funciona en cualquier crisis de la vida, no sólo en relación a lo sentimental. No hay que quedarse pegado en un estado", complementó.

Pero su motivación fue no contagiar al resto con la pena por la que atravesaba. Se encerró, "porque las emociones se viven experimentándolas, no esquivándolas. Yo las viví en mi soledad, en mi casa".

Su periodo de introspección se extendió por tres meses y, a pesar de que pololeó en 2016, se casó en 2017 y se separó en 2018, no siente que se haya apresurado para vivir los momentos.

"Creo que no hay tiempo para el amor, no hay tiempo para ser padres. Eso es un mito humano, todo lo que es tiene que ser y es por algo", puntualizó.

Actualmente está dedicada a la producción de eventos, incluyendo su participación en la Gira del Team Mekano. Recibe ayuda de su cuñada y de su ex para funcionar. "Él es un excelente padre, aperra, se queda con ella cada vez que debo viajar o trabajar", contó sobre el hombre que "voy a respetar siempre".