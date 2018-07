Cathy Barriga recordó episodios de violencia de Ronny Dance: Se le bajó el perfil

En medio de las diversas denuncias por acoso, abuso e incluso maltrato físico y psicólogico, la actual alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, recordó los episodios de violencia que vivió durante su relación con Ronny Munizaga.

Ambos mantuvieron una relación mientras eran parte del programa Mekano, mismo espacio donde se producían algunos de estos momentos violentos.

En conversación con "Intrusos", específicamente con Mariela Sotomayor, Kathy Barriga señaló que se le bajó el perfil a todo lo que vivió por muchos años.

"Reviso las imágenes de esos años, y me doy cuenta de que siempre tenía los ojos llenos de lágrimas. Tenía una mirada triste, porque lo que me pasaba era un secreto a voces. Muchas personas se encargaron de que esto no saliera a la luz", contó, por su parte, Sotomayor.

En tanto, Romina Sáez, ex compañero de ambos en el programa, dijo que fue testigo de estos hechos. "Peluquera, maquilladora y yo estábamos ahí", sostuvo.