Cathy Barriga revela el motivo de su molestia con programa de Pedro Carcuro, "Como Pedro por su casa"

La exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga ahondó en el motivo de haber lanzado un severo descargo en contra del nuevo programa de Pedro Carcuro, "Como Pedro por su casa".

Hace algunos días, la exchica Mekano arremetió específicamente contra TVN, desahogándose mediante una transmisión en vivo al manifestar desagrado tras su participación en el espacio.

"Encuentro demasiado deshonesto invitarte a un programa...yo tengo una vida y me rehúso a seguir hablando de las mentiras, de las calumnias, del daño que ha generado una persona y la política", lanzó entonces Barriga a través de su cuenta de Instagram.

¿Qué molestó a Cathy Barriga de su entrevista con Pedro Carcuro?

Ocurrió en el último capítulo de Me Late Digital, donde recientemente la panelista de farándula profundizó acerca de su fastido tras la entrevista concedida al espacio de la estación pública.

"Es una invitación que uno lo hace por cariño, por gentileza, que es lo que le dije a don Pedro cuando me despedí", introdujo Cathy Barriga, antes de comentar que supuestamente fue engañada por la producción.

"Parte la entrevista, yo antes pregunto, nadie me decía nada. 'No, tranquila Cathy, si vamos a hablar de la vida'. Me siento y lo primero que me dice 'ah, estás en la farándula'. Y yo 'sí, volví a la televisión'. Empezamos y después ya empezó el bombardeo".

La evidencia de Cathy Barriga: Mostró audio de TVN

Si bien Barriga eximió a Carcuro de supuesta responsabilidad al asegurar que no incidió en la pauta de preguntas, posteriormente procedió a mostrar un presunto audio que le hizo llegar la producción de TVN tras hacer pública su molestia.

"Yo nunca he roto código, porque yo soy súper respetuosa del trabajo de todas las personas (...) lo tengo que hacer porque fue una incomodidad", introdujo Cathy Barriga antes de lanzar la bomba.

"Nuevamente, quiero que te quedes tranquila. No tenemos tiempo, ni nuestra intención (...) de meternos en temas judiciales o cosas así. Es, en rápido, repasar tu historia, hablar de tu regreso a las comunicaciones (...) En todas las cosas previas que hemos hablado con respecto a ti, va por eso lado, no va como por hacer un juicio de valor contra tu gestión o algo así. No, no tenemos ni tiempo ni capacidad ni la intención, porque no es el ADN del programa", habría señalado la productora de "Pedro por su casa".

"Yo me encontré con una sorpresa"

Tras reproducir el audio, Barriga aseveró que "respondí todas sus preguntas porque yo siempre voy a responder las preguntas que me hacen, en redes, acá, por respeto y por respeto a Pedro".

"La que faltó el respeto no fui yo, sino fue un sistema. Yo no sé si la persona no sabía, el tema es que aquí había una intención. Estaban las imágenes de hace casi tres años, solo Maipú", agregó.

"No esperaba este tipo de entrevista", fue lo que Cathy Barriga le dijo a Pedro Carcuro después de su participación y ya después en Me Late Digital comentó "yo me encontré con una sorpresa".