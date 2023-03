Cecilia Bolocco revela que padece extraña enfermedad: "No estoy bien de salud"

La ex Miss Universo Cecilia Bolocco preocupó a sus seguidores por desvelar la delicada situación de su estado de salud ante la consulta de una seguidora.

Mediante una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, Bolocco respondió con sinceridad: "No estoy bien de salud, no estoy tan bien, no tengo tan bien las defensas... tengo neutropenia", señaló.

"Dentro de la sencillez del conjunto, como dice mi padre que tiene 90 años, dentro de la sencillez del conjunto, estoy bien", mencionó sobre el padecimiento causado por la disminución de glóbulos blancos en la sangre.

"A nadie le importa. A mí tampoco me importa mucho, porque aunque tengo pocas defensas, no tengo nada de que defenderme", apuntó, además de mostrarse optimista. "Estoy bien, le pongo empeño a la vida y estoy contenta, feliz"

Aseguró que está a la espera de los resultados de unos exámenes y que más adelante se hará otros: "Me tengo que ir a sacar más sangre, ayer me hice un exámen porque yo no tengo defensas, tengo neutropenia severa.

"A pesar de que tengo pocas defensas, no tengo nada con qué defenderme, pero estoy bien, le pongo empeño a la vida y así voy y estoy contenta y feliz", sentenció.