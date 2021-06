Cecilia Bolocco sufrió caída en vivo: "Me duele más que la concha de la lora"

Cecilia Bolocco le ha sacado provecho a las redes sociales y, sobre todo a Instagram, para conectarse con sus seguidores mediante transmisiones en vivo. Sin embargo, también ha sufrido chascarros.

En su última emisión se tropezó cuando quería mostrar el patio de su casa en EE.UU. y se mostró claramente adolorida.

"Me acabo de sacar la cresta, me pegué en las dos canillas", exclamó.

La ex Miss Universo señaló: "Me duele más que la concha de la lora. Me saqué la cresta de verdad. Menos mal que no se me rompió".

Luego del accidente le pidió a su hijo Máximo que le trajera hielo en una bolsa, y siguió transmitiendo sin mayor problema.

Revisa el momento (Minuto 47:20)