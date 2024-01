Cesarito reveló motivos detrás de documental sobre Luis Pinto: "No fue por funar a Avello"

El documental "Giro Transversal: La historia de Luis Pinto" del canal de YouTube Críticas QLS, ha dado de qué hablar debido a las acusaciones del exmodelo contra Felipe Avello.

Si bien la publicación de la cinta terminó en una masiva "funa" al comediante en redes sociales, César Huispe, director del documental, explicó los verdaderos motivos tras la realización de este.

"No nos pusimos en contacto con Felipe Avello; primero, porque me da cuco que este hueón está tan urgido con que hablen de esa era, dije de repente este loco va a querer boicotear la huea (sic)", partió contando en una transmisión en vivo.

"Pero no, po. De hecho, por eso él después salió a decir sí, la cagué. Entonces él tiene pantalla, cosa que no tenía Luis Pinto", añadió Cesarito.

Posteriormente, el youtuber señaló que "al fin y al cabo yo quería que se viera el documental y que la gente hablara de él, y la gente lo está haciendo", agregó en el live, donde se habilitó un botón para hacer donaciones hacia la ex figura televisiva quien enfrenta un cáncer de colon, que llegó a los $6 millones de pesos hasta el cierre de la transmisión.

"¿Por qué todo acto tiene que tener un algo feo pegado atrás? Conocemos a Luis el meme, ahora veamos a Luis la persona, y si resultó ser triste es porque tiene cáncer. Pero de nuevo, no fue por funar a Felipe Avello, no fue para yo hacerme el moralmente superior", dijo.

Para sentenciar, Huispe negó que "esta huea es para funar a gente. Los que me conocen saben cómo soy, pero saben que las funas es algo que detesto, nunca me han gustado y mucho menos con alguien como Felipe Avello que no me va ni me viene".