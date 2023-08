Charlize Theron responde a quienes le preguntan si se hizo retoques estéticos

En una íntima conversación, la actriz estadounidense Charlize Theron (48) se sinceró con respecto al paso de los años y cómo ha afrontado los cambios naturales de su cuerpo asociados a la edad.

"La gente cree que me he hecho un lifting", señaló la intérprete de "Mad Max" a la revista Allure en una entrevista publicada el viernes.

Y continuó: "Me preguntan: '¿Qué te has hecho en la cara? Y yo digo: '¡Sólo estoy envejeciendo! No significa que me haya hecho una mala cirugía plástica. Esto es sólo lo que pasa'".

"Mi cara está cambiando, y me encanta que mi cara esté cambiando y envejeciendo", añadió la estrella.

"Más que mi cara, me gustaría tener mi cuerpo de 25 años"

La estrella aseguró que desprecia" el doble estándar "de que los hombres envejecen como los buenos vinos y las mujeres como las flores cortadas".

"Pero también creo que las mujeres quieren envejecer de una forma que les parezca adecuada. Creo que tenemos que ser un poco más empáticos con la forma en que todos atravesamos nuestro viaje", relató.

Además, recordó sus radicales cambios físicos para roles, como como bajar de peso (película Monster) y subir drásticamente y aseguró que "nunca más lo volverá a hacer", pues su metabolismo ya no es el mismo que antes y tarda a volver a su peso común.

"Lo que más me fastidia es que ahora hago películas de acción y, si me hago daño, tardo mucho más en recuperarme que cuando tenía 20 años", explicó.

"Más que mi cara, me gustaría tener mi cuerpo de 25 años que puedo lanzar contra la pared y ni siquiera me duele mañana. Ahora, si no hago ejercicio durante tres días y vuelvo al gimnasio, no puedo andar. No puedo sentarme en el váter", sostuvo Theron.