Cher defiende su relación con hombre 40 años menor que ella: "El amor no sabe de matemáticas"

La veterana cantante estadounidense de 76 años, Cher, utilizó su cuenta de Twitter para responder a una seguidora que cuestionó que esté junto a su novio de 36, Alexander Edwards, expareja de la modelo Amber Rose.

Todo comenzó con una réplica de la autora de "Believe" a una usuaria de la aplicación que aplaudió su nuevo romance con el hombre que conoció en la Semana de la Moda en París: "Solo Cher (puede hacerlo)".

"El amor no sabe de matemáticas", comentó y citó al maestro budista Sogyal Rinpoche, quien le dijo que "algunas personas se conocen, otras se reconocen". Sin embargo, esto levantó escepticismo de una fanática.

"Sería ingenuo no cuestionar los motivos y las intenciones de una persona de 34 años. Nuestra chica es inteligente, pero no dicen que el amor es ciego porque sí", a lo que Cher contestó: "No tienes otra cosa que hacer? Déjame explicarte... Me importa un bledo lo que digan los demás".

La estrella atemporal añadió que "como todos sabemos... no nací ayer, y lo que sé con seguridad... es que no hay garantías. Cada vez que tomas una decisión, te arriesgas. Siempre me he arriesgado... es lo que soy", reflexionó.