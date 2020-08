Chi Chi DeVyne: A los 34 años muere estrella de "RuPaul’s Drag Race"

A los 34 años falleció la drag queen Chi Chi DeVayne, conocida concursante del espacio "RuPaul's Drag Race".

Su muerte se produjo debido a una neumonía por la que que estuvo hospitalizada desde la semana pasada.

A través de un video en Instagram, pidió a sus seguidores que oraran y que de iba a salir de esta.

En el año 2018, Zavion Davenport contó que padecía de esclerodermia, una enfermedad autoinmune que afecta el funcionamiento de diversos órganos internos.

El creador del programa RuPual, escribió sentidas palabras:"Me rompe el corazón saber del fallecimiento de Chi Chi DeVayne. Estoy muy agradecida de haber podido experimentar su alma amable y hermosa. La extrañaremos mucho, pero nunca la olvidaremos".

"I am heartbroken to learn of the passing of Chi Chi DeVayne.

I am so grateful that we got to experience her kind and beautiful soul.

She will be dearly missed, but never forgotten. May her generous and loving spirit shine down on us all." –RuPaul (1/2) pic.twitter.com/iN3oT3R2dG