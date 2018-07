Chileno gastó 2 millones de pesos para estar en cumpleaños de Sylvester Stallone

El pasado 6 de julio, el actor estadounidense Sylvester Stallone festejó sus 76 años en la ciudad de Londres, Inglaterra. En la exclusiva celebración, que tuvo lugar en el restaurante italiano Bella cosa, estuvo presente el fanático chileno Alejandro Burgos, quien debió desembolsar 2 millones de pesos por la velada.

Según informa LUN, Burgos -de profesión ingeniero comercial- se topó con un concurso online, donde prometían seleccionarlo como uno de los 16 asistentes a tan exclusiva fiesta. El costo de inscripción era de $400.000, lo que no le aseguraba conocerlo. Además, debía esperar ser escogido dentro de un sorteo a nivel mundial.

A una semana de eso, el suertudo seguidor se enteró que era parte del grupo final. "Me pidiron llenar un gran formulario, donde me comprometía a estar sí o sí en dicha fecha en Londres", comentó al matutino. Junto a la cuota requerida en primera instancia, mas el hospedaje y los gastos de transporte, Alejandro gastó un total de $2.000.000.

"Le regalé un decantador de vinos de cristal y me agradeció. La cena duró 2 horas y no sabíamos qué hablarle. Le dije que conversar con él era mi sueño desde los 7 años. Me respondió que le parecía maravilloso estar con tanta gente de diferentes lugares del mundo y ser el representante de la frase 'tú puedes hacerlo'", sentenció