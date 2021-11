"China" Suárez habló en televisión: al hombre nunca se lo condena

La actriz argentina Eugenia "China" Suárez dio su primera entrevista tras el escándalo mediático que provocó su cita con Mauro Icardi en París, a espaldas de la esposa del jugador de PSG, Wanda Nara, y aunque no habló directamente del hecho, sí dejó claro que el futbolista fue el menos perjudicado.

A las mujeres "nos meten en la cabeza que tenemos que competir, (a los hombres) nunca se los condena, en ninguna de las situaciones, en ningún sentido. No se los juzga, no se le piden explicaciones. A la mujer se le pregunta todo", aseguró en diálogo con Alejandro Fantino, en el estreno "En primera persona", un ciclo de entrevistas que emite Star+.

"Nunca sentí que tenía que dar explicaciones. A lo mejor suene soberbio o a lo mejor suene rebelde, cuando era más chica, pero yo no (...) el día que mis hijos lo que quieran saber, a los únicos que les voy a dar explicaciones es a ellos", subrayó.

"Me conoces y soy una pibe más. No soy una femme fatale", dijo la ex pareja del actor chileno Benjamín Vicuña, quien agregó: "Hay una imagen mía de 'comehombres' en los medios, pero a mí los que me ven en zapatillas con mis hijos y me dicen: 'Esta no es la mina de Instagram'".

"Me gusta la soledad, pero me gusta mucho estar de novia (...) soy enamoradiza. Y confío y apuesto a eso", pero "ahora no quiero saber más nada con nadie. No del ambiente ni nada, pero sí que soy autocrítica y me auto analizo y te queda como un trauma. Mi familia son mis hijos, no necesito un hombre al lado. No necesito que me cambien una lamparita ni que me prendan el fuego para el asado porque lo hago yo", añadió.