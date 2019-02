China Suárez se rió del acento "argentino" de Sebastián Eyzaguirre

La modelo y actriz argentina, Eugenia "China" Suárez, se rió en la cara de Sebastián Eyzaguirre por algo que muchos han notado: su acento. El hecho ocurrió en la gala del Festival de Viña.

"China, un segundo para CQC. Qué bueno que viniste, flaca", alcanzó a decir Eyzaguirre antes de que llegara el bullying de Suárez. "¿Sos argentino? Hablaste como argentino", preguntó la artista.

Luego de la intervención, "Cuchillo" usó varios modismos chilenos. "¿Vos no me vas a preguntar ninguna huevada, no?", replicó Suárez, muy aguda con el notero.

El momento: