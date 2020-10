China Suárez sufrió robo en Chile y advirtió nueva modalidad: "Hay que ser muy mala persona"

La actriz argentina María Eugenia "China" Suárez usó sus redes sociales para denunciar que fue víctima de un robo en el mall Parque Arauco, en la comuna de Las Condes.

Según relató, estaba junto a sus tres hijos pequeños cuando le quitaron la billetera con todos sus documentos y las tarjetas bancarias. Pese a la conmoción, aseguró que todos están bien y no les "hicieron nada".

"Están usando una modalidad que te empujan y te distraen. Yo estaba con mis tres hijos sola y vieron ahí la posibilidad", advirtió la pareja de Benjamín Vicuña.

La actriz enfatizó que "hay que ser muy mala persona para robarle a alguien, más encima si está con un bebé en el pecho y otras dos hijas más".

Suárez estaba cerca de los estacionamientos del centro comercial y "una chica se metió en el ascensor, otro señor la esperaba abajo sin mascarilla y le dice que se tenía que bajar, que había mucha gente en el ascensor. Ella bajó, me empujó, me distraje, me llamó la atención el empujón en medio de una pandemia y con tres hijos. Me fijé y me había robado la billetera".

"Les quiero pedir por favor que si alguien encuentra los documentos que por favor me contacte", pidió a sus seguidores.