Chiqui Aguayo e Iván Arenas lapidaron a Francisco Kaminski en "PH"

La entrevista a Francisco Kaminski en "Podemos Hablar" no dejó a nadie indiferente y así lo hicieron notar los presentes en el estudio.

La noche de este domingo, el espacio de Chilevisión emitió la versión del animador sobre su quiebre matrimonial con Carla Jara, quien lo acusó de serle infiel con Camila Andrade.

Tras esta conversación, Chiqui Aguayo, que también estaba invitada al programa, decidió solidarizar con la actriz y emplazar a Kaminski.

El cruce con Chiqui Aguayo

"Es inevitable que uno tome cierto partido, pero uno empieza a mirarlo como si realmente esto fuese una teleserie, entonces uno escucha a la Carla y también como que uno empatiza si te están dejando de loca y si tú dices que terminaron en bueno términos y yo siento que me han cagado (sic)...", planteó de entrada la comediante.

A raíz de estos dichos, el rostro de La Red corrigió a la comediante, afirmando que nunca le fue infiel a la ex Mekano, así como no haber "tratado a mi ex señora de loca".

"Pero si eso es lo que yo pienso. Somos pareja, y yo siento que tú me cagaste, y esa es mi percepción del asunto, ¿cómo voy aguantar que alguien diga que terminamos en buenos términos? (...) Yo digo 'no, ni cagando, no soy la loca celosa'. Me cagó. Eso lo que veo yo de esta teleserie, que miro con distancia igual", lanzó Aguayo, dando paso a las opiniones del resto.

La simple respuesta de Iván Arenas

Asimismo, Julio César Rodríguez, animador del talk show, consultó previamente a Iván Arenas, que también estaba presente: "¿Qué le parece todo esto que hemos hablado profesor? A usted que es un hombre de experiencia, usted que pinta canas, usted que tiene ya su barba de hombre sabio, ¿Qué le parece todo esto que hemos hablado con Kami?".

Ante esta pregunta, el "Profesor Rossa" solo se limitó a decir: "Hueón (sic)", desatando las risas del panel.