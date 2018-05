Chiqui Aguayo salió en defensa de Yerko Puchento generando discrepancias en el matinal de TVN

La polémica rutina de Yerko Puchento el pasado jueves en "Vértigo" sigue trayendo coletazos.

Sus chistes contra Daniella Chávez han sido tema de conversación en distintos programas, como en el "Muy Buenos Días", de TVN.

Fue en este programa donde la comediante Chiqui Aguayo intentó salir en defensa de Yerko. "Su personaje puede contradecirse quinientas veces y, por lo mismo, ser gracioso. Ahora, de que si es una buena broma o una mala broma lo de la Tía Carlina, también pongámonos en el contexto en que estás. Estás en Vértigo. Es distinto también", dijo.

"No encuentro que sea un buen chiste. Creo que es un mal chiste. Pero tampoco se le puede endosar a Yerko Puchento la responsabilidad de que tiene que ser de una sola línea. En su contradicción aparece el personaje. Y le achunta un par de veces y se equivoca otro par de veces", complementó.

Pero fue la frase "Vértigo es un programa que paga súper bien" la que generó discrepancias en el panel. "Discrepo, porque si te van a pagar. Por ejemplo voy y contrato a la Chiqui Aguayo. Ya, la contraté. No tengo derecho yo a llevarte de invitada, pagarte e insultarte", sostuvo Ignacio Gutiérrez.

"Es una humillación, sobre todo en este tiempo. Me da rabia, porque las mujeres siempre somos juzgadas por cómo nos vestimos, qué hacemos, por lo que no hacemos. Que la Daniella quiera mostrar su cuerpo es problema de ella. Pero de ahí a denostarla a nivel de tratarla de prostituta en un canal abierto, en un programa prime, lo que sabemos que eso significa, a mí me parece un poco mucho ya. Se le está pasando la mano", agregó Karen Bejarano.

El resto de la discusión quedó registrada en este video que subió TVN: