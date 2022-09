Chris Rock le baja el perfil a bofetada de Will Smith: "Me golpeó por un chiste de mierda"

el comediante Chris Rock fue crítico con respecto a la imagen pública del actor. Además de referirse a la controversial cachetada que le proporcionó Will Smith en los premios Oscars de este año,

Durante un show efectuado junto a su controversial colega Dave Chapelle en el M&S Arena de Liverpool, Inglaterra, él le preguntó si "¿dolió esa cagada? (sic), concerniente al palmetazo

"Maldita sea, sí... el hijo de puta me golpeó por un chiste de mierda, el chiste más bonito que he contado nunca", le replicó Rock, quien durante el certamen hizo un chiste sobre la enfermedad de la esposa del intérprete, Jada Pinkett Smith.

Según el cómico, "Will hizo la impresión de una persona perfecta durante 30 años, y se arrancó la máscara y nos mostró que era tan feo como el resto de nosotros", relató. "Sean cuales sean las consecuencias... espero que no vuelva a ponerse la máscara y deje respirar su verdadero rostro. Me veo en ambos hombres", se sinceró.