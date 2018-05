Christell Rodríguez dio un potente mensaje por su peso: No estoy feliz, he llegado a odiarme

Christell Rodríguez entregó un potente mensaje sobre su lucha contra el sobrepeso y la ansiedad a través de su cuenta de Instagram.

"No tienen idea la vergüenza que me da subir esta foto... Así soy... Esta soy... pero no estoy feliz... no quiero verme así y sé que solo YO puedo cambiarlo", escribió.

La joven cantante quiere cambiar su estilo de vida y con la publicación pretende motivar a más personas a aceptar sus cuerpos y a decidirse a cambiar.

"Por años he luchado y lidiado con la ANSIEDAD y, por Dios, que es difícil, más cuando no solo se presenta como ganas de comer... muchos me dicen oh 'qué gorda estás', 'debes cuidarte' y créanme que lo he intentado... debido a muchas cosas que me han pasado a lo largo de mi vida desarrollé una inseguridad enorme", dijo Rodríguez.

La artista incluso reveló que "he llegado a odiarme y no querer mirarme al espejo... pero HOY decido cambiar eso y comienzo a aceptarme y a preocuparme por mí".

En sus historias de Instagram, Christell aclaró que su mensaje no está destinado a quienes la critican, sino "demostrar que uno tiene el poder de cambiar. No mandar un mensaje a una persona que me dijo gorda, porque eso es lo de menos".

"Me quedó demostrado que muchas personas podemos estar pasando (por esto) Tiene que ver con mucho más que el peso o cómo uno se ve. Es algo de adentro", reflexionó.