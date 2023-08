Cillian Murphy y el por qué no siguió el camino de la música: "Nunca pensé que fuera lo suficientemente bueno"

El actor irlandés Cillian Murphy ha cultivado exitosa carrera en el cine y la televisión, pero eso no significa que no haya explorado otras áreas artísticas durante su vida, como la música.

Durante una entrevista concedida a NME, la estrella de "Oppenheimer" se sinceró con respecto a diferentes temas, uno de ellos, el hecho de haber formado un grupo con su hermano Páidi.

Titulado "The Sons of Mr Green Genes" en honor al tema del álbum "Hot rats" una de sus influencias en el ámbito, Frank Zappa, el dueto componía canciones experimentales con "letras descabelladas e interminables solos de guitarra", de acuerdo a Murphy.

Incluso, una discográfica londinense, Acid jazz, les ofreció un contrato de cinco álbumes, que fue declinado por el mismo actor, argumentando en ese tiempo razones sobre su dependencia artística.

Cillian Murphy, el autocrítico

El intérprete de Thomas Shelby en "Peaky Blinders" también escribió el guión para el cortometraje "Watchmen", de 2002, junto a Paloma Baeza, pero incursionar en ese aspecto tampoco le convenció.

"Nunca pensé que fuera lo suficientemente bueno", puntualizó al mismo medio. "Por eso tampoco me he dedicado a la música. Me gusta hacer una cosa bastante bien", y añadió que no cree que eso cambie en el futuro.