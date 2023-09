Claudia Schmidt volvió a criticar a Julio César Rodríguez: "Es un gallina"

La exmodelo uruguaya Claudia Schmidt criticó nuevamente al animador Julio César Rodríguez, a quien calificó de "gallina".

Durante su reciente paso por el programa "El Purgatorio", la ex "SQP" apuntó nuevamente contra el "doble estándar" del rostro de Chilevisión.

"Lo que a mí me pasa con la gente como Julio César es que encuentro que son personas muy doble estándar, que dan un discurso a la luz pública y por detrás actúan de forma totalmente diferente", indicó.

"Nunca me pasó nada puntual. Pero muchas de las mujeres que estamos acá hemos tenido que enfrentar momentos negando que estamos con tal hombre porque hay detrás una persona que no es un hombre que se llena la boca diciendo cosas que no son", agregó.

En ese sentido Schmidt señaló que "yo valoro en una persona cuando asume las cosas y va de frente... y él nunca asume sus embarradas".

"Un hombre maricón"

Sobre su época en "SQP", la uruguaya sostuvo que "mucha de la data que me daban para que yo transmitiera en pantalla me la pasaba él mismo. Por ejemplo en 'SQP', cuando habían temas de rumores de parejas, él venía y me decía 'di que salí con la Leonor Varela, con la Pepita Suarez, con Tamara Acosta', entonces yo tenía que poner la cara frente a la pantalla y decir lo que me decía que dijera de los romances".

"Entonces la que ponía el rostro siempre era esta persona que tienen aquí sentada, dando la cara porque el gallina te hacía por detrás la jugada. Era como 'juguemos el juego', pero siempre en ese rol de hombre maricón que es el que está detrás hablando de las mujeres con las que estuvo", concluyó.