Claudio Moreno reveló rivalidad con Kurt Carrera y "Tutu Tutu": "Tenía rabia"

El comediante Claudio Moreno, conocido principalmente por ser el intérprete de "Guru Guru", reveló que atravesó por una rivalidad con su colega Kurt Carrera por su personaje "Tutu Tutu".

En entrevista con Mega, Moreno recordó que la aparición de "Tutu Tutu" junto al "Profesor Salomón" (Pablo Zamora) ocurrió poco tiempo después de la viralización del "video prohibido" junto al "Profesor Rossa" (Iván Arenas).

"Recuerdo que ya no trabajaba en Canal 13, y en el contexto del video prohibido, veo que aparece por primera vez 'Salomón y Tutu' Tutu en pantalla, y con Iván dijimos: ¿Qué onda? Estábamos muy dolidos y con rabia", relató.

El hombre detrás de "Guru Guru" señaló que "les fue tan bien que ganaron millones de pesos y eso sí que duele" y agregó que "no podíamos reclamar nada porque en realidad no era la réplica de 'El Profesor Rossa' y 'Guru Guru', sólo una imitación".

"No quería ver nada de él, no me agradaba", sentenció.

La reconciliación de Claudio Moreno y Kurt Carrera

Pese a esta secreta rivalidad, ambos terminaron coincidiendo dentro del elenco de "Morandé con Compañía", donde Carrera seguía encarnando a "Tutu Tutu" y Moreno protagonizaba el dúo "Blondon Boys" con Rodrigo Villegas. "Igual fue raro en un principio", recordó Claudio Moreno sobre aquella época.

"En ese entonces, él mismo me confesó que se sentía culpable de verme en persona por todo lo sucedido. Por mi lado, le respondí que todo estaba bien, que el tiempo había sanado las heridas. Aproveché esa oportunidad para proponerle que hiciéramos algo juntos", detalló sobre su reconciliación.

De hecho el comediante adelantó que presentará "Desplumados", un espectáculo junto a Kurt Carrera con los "pajarracos" como protagonistas y "con una dinámica muy divertida donde nos decimos cosas que tenemos guardadas por años".