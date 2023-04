Claudio Reyes criticó sin piedad a colega: "Qué hueón más patético"

Al ser invitado a un programa, el actor Claudio Reyes arremetió en contra de un colega por según él "victimizarse" públicamente.

"Un día haciendo zapping, cacho la cosa donde andan en las casas (La divina comida), y veo a un colega mío que no lo voy a nombrar, y ustedes tampoco, por favor", señaló en un nuevo capítulo de "El facho cola", transmitido por Youtube.

Si bien no señaló la identidad, lo catalogó de "patético, como siempre, ya había aparecido en Canal 13 para la época de la pandemia. Patético, dando lástima el hueón, victimizándose, como le gusta tanto a la izquierda", lanzó.

"Hablando que cuando en la dictadura él era niño, y las balas iban para allá y acá. Y esas balas lo dejaron traumatizado", continuó el intérperte de Charly Badulaque, quien relató su experiencia personal durante la época.

"Cuando me arranqué de mi casa por una pelea con mi mamá, en el 73, me fui a la municipalidad, al segundo piso (...) Un vecino que iba a estar ahí metido, a punta de balazos en la otra esquina de la plaza, y no quedé traumado", sentenció.

Para rematar, el humorista sentenció: "Y el hueón se traumatizó con los balazos, qué hueón más patético", recalcó. "Y ha estado como en 300 teleseries desde los tiempos de la dictadura hasta ahora. Y no solo él, su exseñora, su hija, su mamá, el papá, todos".