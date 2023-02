Comercial protagonizado por JC Rodríguez genera lío legal entre lecheros y bebida vegetal

Una disputa en la justicia entre productores de leche de Los Ríos y la marca NotCo se conoció a raíz de un comercial protagonizado por Julio César Rodríguez.

Todo se originó con un spot en el que el rostro de Chilevisión promociona el producto NotMilk y afirma: "Aprovecho de decirles a esos que la están tirando, ustedes saben quiénes son, y se los digo con respeto: no se pongan 'hueones'. Lo dice la caja y hasta el traductor. No sean vacas, si no es leche, y punto".

La frase hace referencia a la Asociación de Productores de Leche de la Región de Los Ríos (Aproval), que en 2020 había presentado una demanda por competencia desleal y acusaba a la compañía NotCo de sacar partido a su producto a expensas de los productores de leche.

Según La Tercera, Aproval presentó ante el 1º Juzgado Civil de Valdivia presentó un escrito en el que calificó de "soez" la campaña, afirmando que incluye "insulto y falta de respeto".

"(A NotCo) no le importa referirse a un grupo de lecheros del sur y a sus abogados como weones o vacas para tratarlos de estúpidos, lo que habla de la manera en que la contraria entiende los conceptos de buena fe y la debida lealtad en el desarrollo de un negocio", dice el escrito.

Además, Aproval reclama que NotMilk tiene tiene "un listado de afirmaciones, la mayoría de ellas falsas o lejos de encontrarse comprobadas. Por ejemplo, NotMilk no es 'un litro de amor', no es efectivo ni comprobable que su producción genere un 74,5% menos de CO2 que la leche, ni que se requiera un 92,9% menos de agua para producirla".

La Tercera también expone los argumentos de la compañía, que se defiende diciendo que "Aproval rehuyó de su deber de exhibir los documentos para acreditar quién de sus miembros – cuya identidad desconocemos - compite con NotCo, en cuál segmento y de qué manera".

"Así, resulta ineludible que las hipótesis de competencia desleal que se imputaron a nuestra representada no poseen base fáctica ni económica", afirma la compañía, que asegura que tiene "una participación de mercado tan baja en el mercado de bebidas vegetales que pierde sentido económico desplegar una acción de competencia desleal de su parte que pueda, en último término, resultarle beneficiosa".